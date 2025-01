Kinoinntektene ser ut til å være på bedringens vei, men ligger fortsatt milliarder bak nivået fra før COVID

HQ

Helt siden COVID fikk alle til å holde seg hjemme, har vi ikke sett noen virkelig bedring i billettinntektene. Det gjelder spesielt i USA, Hollywoods hjemland, der kinogjengerne ikke har kommet tilbake i det antallet som trengs for å håve inn billettmilliardene.

I 2024 rapporterte Deadline at kinoinntektene i USA genererte 8,7 milliarder dollar, mens de i 2025 ligger an til å bli 9 milliarder dollar. Det er 300 millioner dollar mer enn i fjor, og viser tegn til bedring, men skyggen av 2019 henger tungt igjen. Det er mer enn fem år siden sist vi så et tosifret milliardbeløp på kino i USA, og i 2019 var det 11 milliarder dollar.

Det ser imidlertid ikke så dystert ut når vi går inn i 2025, ettersom det ikke ser ut til at vi vil ha streiker eller en pandemi å bekymre oss for, men vi må vente og se om det vil være mer penger i de tradisjonelle metodene for filmdistribusjon. Digitale lanseringer innen en måned etter en films premiere hjelper ikke, men kanskje er det bare slik det er nå.

Hva tror du kan redde kinobransjen?