Kirby Air Riders: pris og eskebilde bekreftet for Nintendo Switch 2

HQ

Nintendo sendte en lang Nintendo Direct-presentasjon om Kirby Air Riders, det første spillet regissert av Masahiro Sakurai siden Super Smash Bros. Ultimate, og lanseres eksklusivt på Nintendo Switch 2 den 20. november. Dette racingspillet vil være mye mer enn "Mario Kart med Kirby", da det er mye mer fartsfylt, med vekt på action, minispill og flerspillermodus og mange triks du kan utføre for å få fartsforbedringer.

Etter presentasjonen ble nettstedet lansert, og bekreftet prisen på spillet. Det vil følge samme prislinje som Donkey Kong Bananza: €/$69,99 digitalt, €/$79,99 fysisk utgave. I Storbritannia koster det £ 58,99 digitalt, £ 66,99 fysisk.

Husk at Mario Kart World er ti dollar dyrere (opptil 90 euro for den fysiske utgaven), men heldigvis ser det ut til at de fleste Nintendo-spillene blir billigere... selv om vi ikke må glemme at det fortsatt er 33 % dyrere enn hva vi betalte for Nintendos førstepartsspill for bare seks måneder siden...