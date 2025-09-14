Kirby Air Riders tar fly med dyre nye Amiibo-figurer

HQ

Sett av 20. november i kalenderen, for da går Kirby Air Riders endelig til himmels. For å feire lanseringen lanserer Nintendo to splitter nye Amiibo-figurer, og de kommer med en fin liten vri. I stedet for de brede basene vi er vant til, har disse Amiibo-figurene kompakte stativer med utskiftbare figurer, slik at du kan bytte Kirby og vennene hans mellom dem. Det er en leken, utstillingsvennlig oppgradering som passer perfekt til den rosa heltens finurlige univers.

De to settene - Kirby & Warp Star og Bandana Waddle Dee & Winged Star - er nydelige, svært detaljerte og vil garantert friste samlere. Men det er en hake: den innovative basisdesignen gjør at prisen øker ganske mye. Nintendo oppgir dem til rundt $ 50 USD hver. Med andre ord, mer enn halvparten av prisen på selve spillet.

Selv om figurene unektelig er bedårende, kan man stille spørsmål ved om merprisen er berettiget. Likevel, med Kirby Air Riders på vei til å bli en av årets mest fargerike flerspilleropplevelser, er det vanskelig å forestille seg at disse Amiibos blir liggende lenge i hyllene. Forvent raskt utsalg og, uunngåelig, et livlig videresalgsmarked når lanseringsdagen kommer.