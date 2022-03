HQ

Peter lot seg ikke imponere like mye av Kirby and the Forgotten Land som de fleste andre, men det stopper selvsagt ikke David fra å suge seg inn i spillet som en del av dagens GR Live-sending. Du kan se vår spanske venn innta en rekke merkelige former i 3D-eventyret på Live-siden vår, Facebook, Youtube og Twitch fra klokken 16 i dag.