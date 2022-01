HQ

Nintendo har fra først stund sagt at Kirby and the Forgotten Land vil slippes i løpet av våren, og etter en stund med spekulasjoner vet vi akkurat når.

Det japanske selskapet har plutselig gitt oss en ny trailer til Kirby and the Forgotten Land som i tillegg til å vise frem spillets lokale samarbeidsmodus og et par av ferdighetene vi kan skaffes oss avslører at spillet vil lanseres på Nintendo Switch den 25. mars.