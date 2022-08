Kirby's Dream Buffet lanseres neste uke - Er større enn vi trodde

HQ

Nintendo var såpass sparsomme med detaljer da de annonserte Kirby's Dream Buffet for en måned siden at undertegnede ikke var alene om å misforstå hvordan spillet faktisk fungerer. Derfor er dagens trailer veldig grei å få.

For i løpet av de tre minuttene du kan se under oppsummerer Nintendo hva Kirby's Dream Buffet faktisk er, og det viser seg å være langt mer som Mario Party og Fall Guys: Ultimate Knockout enn den første pressemeldingen fikk det til å høres ut som. Her vil vi nemlig ikke bare rulle om kapp med andre spillere, men også kunne kjempe i to ulike minispill mellom hvert løp i håp om å bli den største Kirby-en.

Vi får også mer informasjon om noen av kopi-egenskapene man får ved å spise spesielle frukter. For eksempel kan Kirby gjøres om til en tornado som suger til seg jordbær i nærheten eller en gele som smyger seg gjennom blokkeringer. Begge deler kommer godt med siden hovedmålet er å ha spist flest jordbær til slutt, og første Kirby i mål får spise den største jordbærkaken.

Heldigvis trenger vi ikke å være bekymret for at det blir vanskelig å se forskjell på de fire Kirby-ene som kjemper mot hverandre, for mot slutten av traileren får vi se hvordan man kan endre ganske mye på figuren sin med både farger, hatter, startplatformer og mer. Det høres faktisk ut som om disse tingene ikke vil være altfor mikrotransaksjonsfokusert heller siden Nintendo bekrefter at Kirby's Dream Buffet ikke blir free-to-play selv om vi fortsatt ikke har fått en norsk pris.

Om dette høres interessant ut er det bare å markere den 17. august i traileren, for da kommer spillet til Nintendo Switch.