Kirken innrømmer feil i restaureringen mens turister strømmer til for å se statuene

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En mislykket restaurering av en gruppe religiøse statuer i den brasilianske byen Carmo do Cajuru har blitt en uventet turistattraksjon. Statuene, som skildrer scener fra Jesu korsfestelse, ble malt på nytt med overdrevne øyenbryn, øyevipper og lepper, noe som utløste sterke reaksjoner fra mange.

Kritikken spredte seg raskt, og den lokale menigheten som utførte den såkalte restaureringen, har innrømmet at det ikke gikk helt som planlagt. Kort tid etter ble den nye malingen fjernet, og statuene fikk tilbake sitt tidligere hvite utseende. Menigheten har også kunngjort at den nå planlegger å ansette en restaureringsspesialist for å gjøre om arbeidet.

Det var imidlertid ikke en total fiasko, ettersom folk strømmet til stedet for å være vitne til opptoget. Ifølge rapporter reiste rundt 250 000 mennesker til stedet for å se statuene med egne øyne. Hendelsen har derfor blitt sammenlignet med den berømte «Monkey Christ»-restaureringen i Spania.