Kirsten Dunst er åpen for å vende tilbake som Mary Jane i en ny Spider-Man-film

Det er mange interessante historier som dreier seg om Spider-Man som karakter, men når det gjelder Peter Parker, utenfor tegneseriene og Spider-Verse -serien, har vi stort sett bare sett helten i et yngre lys, med de prøvelser og trengsler som følger med å være en ny helt. Men hva med den eldre Pete, der han har slått seg til ro og stiftet familie, noe han synes er utfordrende å håndtere samtidig som han er en Daily Bugle -ansatt og en vennlig beskytter i nabolaget?

Kanskje er dette noe vi kommer til å få se etter hvert, for i et intervju på podcasten Supes under presseturen for den kommende Roofman -filmen avslørte Kirsten Dunst at hun kunne tenke seg å vende tilbake som Mary Jane Watson, og at det kunne være en interessant idé å utforske en film med Tobey Maguire som nett-helten igjen, der paret har slått seg til ro og fått barn.

"Det hadde vært kult, ikke sant? Jeg vet ikke om fansen liker det. Jeg føler at det er en interessant film, ikke sant? Jeg og Tobey gjør det igjen, men med barn."

Mens Maguire nylig dukket opp i Spider-Man: No Way Home, har Dunst ikke spilt Mary Jane siden Spider-Man 3 i 2007, noe som betyr at hvis dette noen gang blir en realitet (bortsett fra en overraskelse fra Marvel), vil det være over 20 år siden hun opptrådte som den berømte rødhårete.