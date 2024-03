Kirsten Dunst er åpen for å vende tilbake til superheltfilmene.

Selv i en alder av bare 41 år føler Kirsten Dunst seg allerede som en skuespillerveteran. Hun har imponert oss i mange roller og sjangre, fra Spider-Man til Melancholia og The Power of the Dog. Men selv om hun har lagt Spider-Man bak seg, betyr ikke det at Dunst vil si nei til flere superheltroller.

På spørsmål til Marie Clare om Dunst vil vende tilbake til en verden av kapper og spandex, sa hun følgende: "Ja, for man får mye penger, og jeg har to barn, og jeg forsørger moren min."

Dunst er for tiden aktuell i A24s Civil War, regissert av Alex Garland og med ektemannen Jesse Plemons i hovedrollen. Filmen er kanskje ikke like lett som de fleste superheltfilmer, men den har i hvert fall mye action.

Kunne du tenke deg å se Kirsten Dunst som en ny superhelt?