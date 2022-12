Kit Harrington teaser den kommende Jon Snow-serien

HQ

Av alle de kommende spinoffene basert på Game of Thrones som er på vei, er nok Jon Snow-serien den mest banebrytende. Det er fordi den offisielt fortsetter der Game of Thrones slapp, og fokuserer på veien Jon Snow går videre.

Det er derfor ganske ukjent territorium for det universet, men skuespilleren bak, Kit Harrington, lover noe stort. Til Entertainment Weekly sier han følgende:

"He's gotta go back up to the place with all this history and live out his life thinking about how he killed Dany, and live out his life thinking about Ygritte [played by Rose Leslie] dying in his arms, and live out his life thinking about how he hung Olly [Brenock O'Connor], and live out his life thinking about all of this trauma, and that... That's interesting,"

Nøyaktig hva serien skal handle om ellers er ikke kjent.