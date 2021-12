Kjempekule fiender vist frem i Horizon Forbidden West-trailer den 10 desember 2021 klokken 06:12 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Det var ikke bare Microsoft som viste frem et meget imponerende eksklusivt spill på The Game Awards, for den nye traileren til Horizon: Zero Dawn gir sannelig mersmak...

Horizon Forbidden West gjør fiendene langt mer interessante den 8 november 2021 klokken 17:39 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Siden det å lage gameplaytrailere og lignende ofte tar sårt tiltrengt tid fra utviklingen av spill har PlayStation og Guerrilla bestemt seg for å markedsføre Horizon...

Slik får Horizon Forbidden West bedre utforskning og kamper den 25 oktober 2021 klokken 23:35 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Horizon: Zero Dawn er et veldig bra spill, men det bærer uansett preg av at det var Guerrilla sitt første spill av dette slaget med blant annet litt begrenset utforskning...