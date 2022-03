Kjent analytiker: PlayStation er dødsdømt og vil slutte å eksistere slik vi kjenner dem om ti år

HQ

Analytikeren Michael Pachter fra Wedbush Securities er spillverdens mest kjente, og mange mennesker og selskaper kjøper rapportene hans. Han er kjent for å gjøre dristige spådommer, og er ikke alltid forsiktig med hvordan han uttrykker seg. Nå har han vist et prakteksempel på dette under et intervju med Dealer Gaming.

Han tror nemlig ikke bare at PlayStation er dødsdømt, men også at de vil forsvinne i sin nåværende form om bare ti år fordi de ligger altfor langt bak og klarer ikke å konkurrere med Microsoft og Xbox Game Pass:

"Jeg tror Playstation er dødsdømt, og jeg tror de kommer til å slutte å eksistere slik vi kjenner dem om omtrent ti år. De kan ikke konkurrere. De har ingen sjanse til å konkurrere."

Pachter sier at han ikke nødvendigvis snakker om konsollsalg, men hevder at Microsoft vil passere Sony som om sistnevnte "står stille". Årsaken er veksten av Xbox Game Pass, som vil vokse enda raskere når Microsoft tar over Activision Blizzard. Når det gjelder Sonys sjanser til å ta opp kampen sier Pachter:

"De ligger ikke et par år bak, det er en uoverkommelig ledelse [for Microsoft]."

Hva tror du, er Pachter inne på noe eller tar han feil?