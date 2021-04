Kjent spill-skuespiller er klar for Borderlands-filmen

Du ser på Annonser

Etter å ha hørt at både Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Edgar Ramirez, Haley Bennett og Olivier Richters skal være med i Eli Roth sin Borderlands-film skulle man tro at vi nesten hadde hørt om hele rollelisten, men Gearbox og Lionsgate har ikke tenkt å gi seg enda.

Nå kan de nemlig også bekrefte at Janina Gavankar, kjent som blant annet Iden Versio i Star Wars Battlefront II og Luna Garza i True Blood, har fått rollen som Commander Knoxx. Dette er selvsagt datteren til General Alphonso Knoxx fra spillene, og vi får vite at hun skal være like sprø som faren sin.