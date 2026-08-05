Kjønnsdelte områder i Storbritannia skal organiseres etter biologisk kjønn i henhold til nye offisielle retningslinjer

HQ

En ny retningslinje publisert av Equality and Human Rights Commission (EHRC) i Storbritannia har trådt i kraft, og denne har til hensikt å innføre klarere retningslinjer for hvordan kjønnssegregerte områder skal drives i landet.

Ifølge BBC News fastslår retningslinjene at kjønnsdelte rom fremover skal organiseres etter biologisk kjønn, noe som gjelder toaletter, garderober og lignende. Kjønnsnøytrale fasiliteter vil fortsatt være tilgjengelige for transpersoner, men den nye retningslinjen slår også fast at en transperson må benytte det kjønnsdelte rommet basert på sitt biologiske kjønn når kjønnsnøytrale fasiliteter ikke er tilgjengelige.

Disse nye retningslinjene gjelder nå i hele England, Wales og Skottland, og kommer i kjølvannet av den britiske høyesteretts kjennelse om at «kjønn» i likestillingslovgivningen defineres ut fra biologisk kjønn, snarere enn en persons valgte kjønnsidentitet.

Naturligvis har tiltaket ført til kritikk fra forkjemperne for transpersoners rettigheter, selv om rettighetsgrupper som arbeider for rettigheter basert på kjønn støtter den klarheten retningslinjene gir.