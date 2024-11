Kjøp deg en tidlig julegave i Steams høstsalg

HQ

Nok en sesong, nok et Steam-salg. Jeg er ikke sikker på om lommeboken min tåler dette lenger, men jeg finner alltid plass til å skvise en ny tittel inn i etterslepet mitt, og jeg er sikker på at det samme gjelder for deg også. Steam 2024 Steam Autumn Sale har startet, og med det kommer en hel rekke store rabatter, både på gamle favoritter og nylig utgitte titler.

Nyere spill som Helldivers II, Neva og Space Marine II er 20% avslag, og hvis du ikke ønsker å bruke mye, kan du finne en hel rekke spill for under £ 7, inkludert Inscryption, Liar's Bar, Assassin's Creed Odyssey og Suicide Squad: Kill the Justice League, som er hele 95 % nedsatt.

Du kan også samle noen fine klistremerker ved å gå gjennom de anbefalte Steam-spillene dine, og du kan stemme i årets Steam Awards for å nominere favorittspillene dine som har blitt utgitt i år. Sjekk ut Steam Autumn Sale 2024 her for alle tilbudene.