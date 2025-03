Kjør for å erobre Vesten med Wild West Pioneers

Det polske studioet EmpireCraft Studios og den tyske utgiveren EmpireCraft Studios tar på seg det store eventyret med en ny bybygger som kommer i tidlig tilgang senere i år. Det som er merkelig i dette tilfellet, er at det foregår i det ville vesten på 1800-tallet. Toplitz Productions. Wild West Pioneers vil ta på seg gründerånden til nybyggerne i en tittel som tar sikte på å kombinere de mest elskede klassiske elementene i sjangeren med moderne mekanikk.

Du må speide ut landet for å velge det beste stedet å begynne å bygge, holde kontroll over nye nybyggere etter hvert som de ankommer, og opprettholde en jevn strøm av ressurser for å få befolkningen til å vokse fra en liten utpost til en virkelig pulserende og livlig by. Ville dyr, miljøkatastrofer og lovløse er bare noen av farene som lurer i bakgrunnen av det storslåtte prosjektet ditt.

"Vi er veldig glade for å samarbeide med EmpireCraft Studios om Wild West Pioneers," sier Matthias Wünsche, administrerende direktør i Toplitz Productions. "De har omfavnet vår kjernefilosofi om å skape "spill med hjerte og sjel", og de har en gjennomtenkt og gjennomarbeidet tilnærming til bybyggingssjangeren. Deres visjon skaper en presis balanse mellom moderne design og den klassiske appellen ved strategisk bosetningsbygging. Vi ser frem til å se spillerne forme sine egne samfunn og oppleve livet på den amerikanske grensen."

Wild West Pioneers vil være tilgjengelig i Early Access på PC senere i år, men du kan legge det til på ønskelisten din på Steam allerede nå. Ta en titt på traileren, hovedgrafikken og noen skjermbilder nedenfor.