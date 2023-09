Kjører ikke Starfield bra på PCen din? Todd Howard sier du trenger en oppgradering

HQ

Todd Howard har tatt til motmæle mot dem som mener at Starfield ikke er optimalisert, og sier at det er på tide å oppgradere PC-en.

I et rundbordsintervju med Bloomberg og Phil Spencer var et av spørsmålene som ble stilt til Howard, hvorfor spillet ikke er optimalisert for PC. Howard hadde ikke tid til å svare på spørsmålet, og etter en kort pause svarte han at teamet hadde optimalisert spillet for PC.

"Det går kjempebra", sa Howard, "Det er et neste generasjons PC-spill, vi presser virkelig teknologien, så det kan hende du må oppgradere PC-en din for dette spillet, men det har mye bra å by på, og fansen reagerer fantastisk."

Starfield er et vanskelig spill å kjøre for noen. Å få det opp i Ultra 4K er litt av en oppgave selv for de kraftigste riggene, men det er absolutt ikke umulig å kjøre, spesielt ikke hvis du satser på lavere innstillinger. Fansen applauderer imidlertid Howards svar på spørsmålet,