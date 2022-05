Klarer du å finne Darth Vader på dette bildet?

HQ

Det var årets største dag for Star Wars-fans i går med en rekke presentasjoner og overraskelser. En av de morsomme tingene var noe Lego Star Wars: The Skywalker Saga hadde planlagt for oss på Twitter i samarbeid med Gus Morais.

Han lager klassiske "let og finn"-bilder og har nå laget et herlig kunstverk basert på Lego Star Wars, der han ber oss om å finne Darth Vader. Klarer du å finne ham? Zoom inn på bildet ved å trykke på det. I tillegg til å være et fantastisk kunstverk med mye for fansen å oppdage, er det også andre utfordringer inkludert. Klarer du å finne alt som er listet nedenfor?