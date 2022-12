Klassisk Halo 3-bane kommer til Halo Infinite

HQ

En stor ny oppdatering for Halo Infinite har blitt sluppet, som bringer den etterlengtede Custom Game Browser, en rekke feilrettinger og livskvalitetsoppdateringer, og kanskje mest spennende av alt, et nytt kart. Det er imidlertid ikke et hvilket som helst kart, ettersom 343 har gjenskapt det elskede Halo 3-kartet The Pit for Halo Infinite.

Halo Infinites versjon av kartet heter Empyrean, og beskrives som en "reimagining" av The Pit, med "oppfrisket estetikk". Oppsettet skal imidlertid se ganske likt ut for de som er kjent med Halo 3s The Pit og Halo 4s versjon, Pitfall. En video som oppsummerer desemberoppdateringen kan ses nedenfor.

Har du selv gode minner fra denne klassiske Halo 3-banen og ser du frem til den nye versjonen?