Klassiske PlayStation UI-design blir permanent tilgjengelig på PS5

Den neste store systemoppdateringen til PlayStation 5 kommer i dag, og i den kan vi forvente en håndfull endringer og forbedringer som fansen har spurt om en stund. Oppdateringen inkluderer to store endringer, hvorav den første kalles Audio Focus.

Dette er en måte å forbedre og forbedre den klassiske lydopplevelsen på konsollen, noe som gjør det lettere å justere lydoppsettet etter dine ønsker. Hvis du for eksempel synes at dialogen i et spill er for stille, mens musikken er for høy, eller at fottrinnene ikke er høye nok, kan du nå justere en konsollomfattende innstilling som vil forbedre disse elementene i alle spill. Audio Focus er tilgjengelig for brukere av hodetelefoner via USB eller analog jack, men ikke for TV-er eller lydplanker som er koblet til via HDMI. De fire modusene er følgende :



Boost Low Pitch: Forsterker lavfrekvente lyder som brølende motorer og rumlende lyder.



Forsterk stemmer: Forsterk stemmechatter, karakterstemmer og andre mellomfrekvente lyder.



Forsterk høy tonehøyde: Forsterk høyfrekvente lyder som fottrinn og metalliske lyder.



Forsterk stille lyder: Forsterk lyder med lavt volum i et bredt spekter av frekvenser.



Ellers dreier den andre store endringen seg om at det klassiske konsollgrensesnittet vender tilbake, noe som betyr at du vil kunne tilpasse PS5-grensesnittet slik at det ligner på den originale PlayStation, PS2, PS3 eller til og med PS4-grensesnittet.

Hvilket brukergrensesnitt vil du bruke for din PS5 fra i dag?