Klatrespillet Cairn utsatt til første kvartal av 2026

HQ

Cairn har blitt utsatt fra en lansering senere i år til første kvartal 2026. I klatrespillet tar du rollen som den profesjonelle klatreren Aava og prøver å nå det som antas å være en uoppnåelig topp.

"Vi har kjørt mange spilltester, og tilbakemeldingene fra spillerne er at vi har noe helt spesielt med Cairn. Vi ser også alle forbedringene vi fortsatt kan gjøre for å gjøre opplevelsen uforglemmelig. Etter 5 års arbeid gir det ingen mening å forhaste seg, vi vil være stolte av spillet vi lanserer," forklarer Emeric Thoa, kreativ leder på Cairn i en pressemelding.

Den 13. oktober kommer også en oppdatert versjon av den populære demoen. Denne vil gjøre det mulig for spillerne å se spøkelser av andre klatrere, slik at de kan løpe mot toppen av Mount Tenzen.

Demoen har allerede blitt spilt av over 600 000 spillere og har fått en overveldende positiv vurdering på Steam. Forventningene er store til dette realistiske klatrespillet, men det er nok best å la The Game Bakers få lov til å lage mat inntil videre.