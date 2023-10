Kle deg ut som en Tarnished i offisielle, overprisede Elden Ring klær!

HQ

Da jeg var liten, var det plakater, matbokser, godteri og samlekort som gjaldt, men tidene forandrer seg! I dag er det selvfølgelig T-skjorter til latterlige priser som gjelder. Nå har motedesigneren ARK/8 svart på dette skrikende behovet for luksusklær med spilltema ved å lansere en offisiell Elden Ring -kolleksjon kalt The Lands Between Collection.

Slik beskriver de kolleksjonen i all beskjedenhet:

"I en verden der spill, musikk, sci-fi og popkultur i det hele tatt hersker, streber vi etter å fange essensen av våre lidenskaper og uttrykke vår kjærlighet til dem til omverdenen. ARK/8 har som mål å skape kolleksjoner som inneholder alt det vi elsker, og som blir en inngangsport til uendelige verdener. Med et snev av introspeksjon minner vår etos og misjon oss om at selv om våre liv på jorden kan være begrenset, vil våre tanker og avtrykk overskride tiden og gjøre oss uendelige som individer."

Sjekk ut noen av plaggene nedenfor, og hvorfor ikke stikke innom her og bruke ukepengene på en kul bomberjakke med Lands Between-kartet trykt på stoffet? Mäki tar to, som vanlig.