Klokken 16 på GR Live: A Memoir Blue

HQ

Det er atter en ny dag, og det betyr at vi er klare med en ny GR Live-sending. I dag skal vi sjekke ut Cloisters Interactives nyeste tittel, et spill som beskrives som et "interaktivt dikt" som handler om forholdet mellom en mor og en datter, fortalt fra datterens perspektiv som nå er en stjerneindrettsutøver. Spillet heter A Memoir Blue, som ble lansert i slutten av mars og er i tillegg tilgjengelig via Game Pass.

Vi skal dykke ned i A Memoir Blue senere i dagens livestream, og du kan som vanlig få det med deg på vår a href="https://www.gamereactor.no/live" target="_blank">GR Live-side</a>, Facebook, YouTube og Twitch fra klokken 16 når vi setter i gang.