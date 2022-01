Klokken 16 på GR Live: Aeterna Noctis

HQ

Vi hopper inn i det nye året med årets første GR Live, der vi senere i dag kommer til å sjekke ut Aeterna Game Studios' nye, håndtegnede 2D action-plattformer Aeterna Noctis. Spillet er designet som et Metroidvania med utfordrende plattforming og tøffe kamper. Her trer spillerne inn i skoene til King of Darkness for å utforske 16 unike og sammenknyttede områder for å få tilbake kongens tapte krefter.

Vi går live klokken 16 og du finner oss som vanlig på vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch. Sjekk ut traileren nedenfor i mellomtiden.