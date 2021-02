Klokken 16 på GR Live: Blue Fire

Du ser på Annonser

Etter a ha blitt teaset under en av Nintendos Indie World Showcase-sendinger, og fått en liten utsettelse, ble Blue Fire endelig sluppet forrige uke. Dette utfordrende plattformeventyret plasserer deg i skoene til en ninja og krever at du har lynraske reflekser. Det har blitt beskrevet som Hollow Knight i 3D, som er et konsept vi virkelig kan finne på å like.

