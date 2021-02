Klokken 16 på GR Live: Curse of the Dead Gods

Du ser på Annonser

Februar har virkelig vært en god måned for indie-fans. Bare denne uken har vi allerede fått Taxi Chaos, Rogue Heroes: Ruins of Tasos og Curse of the Dead Gods, som nylig forlot Early Access. Sistnevnte av de tre er en action-roguelike ikke så ulik Hades, hvor spilleren må kjempe seg gjennom fellebefengte dungeons i søken etter skatter.

Dette spillet skal vi fokusere på i dagens livestream, og for å se hvor langt vi klarer å komme på to timer, kan du besøke vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.