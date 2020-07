Den lenge ventede remaken av action-eventyret fra 2005, Destroy All Humans!, ble lansert i går, og for å feire dette skal vi ta en titt på det i dagens livestream. Hvis...

Destroy All Humans! får endelig en ordentlig remake-behandling, men hvis du ikke kjenner til spillet fra før av, har du kommet til rett sted da vi har inngått et...

Black Forest Games og THQ Nordic slipper sin remake av Destroy All Humans neste uke til PC, PlayStation 4 og Xbox One. Nå meddeler de at de har en liten overraskelse på...

Sjekk ut den nye traileren fra Destroy All Humans!

den 22 mai 2020 klokken 12:29 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

THQ Nordic har et hav av prosjekter på gang, og et av dem er et nytt Destroy All Humans!, som i utgangspunktet er en remake av det originale spillet, men med masse nytt...