Klokken 16 på GR Live: Fallout 76

HQ

For noen uker siden ble Fallout 76 betydelig mye større (og bedre) etter utgivelsen av The Pitt-utvidelsen, hvor vi får besøke den postapokalyptiske versjonen av byen Pittsburgh. Her står vi overfor et fryktet møte med Union Faction og de invaderende Fanatics.

The Pit tilbyr en rekke nye oppdrag, som alle belønner oss med kraftig og nyttig loot, men krever at vi forbereder oss ordentlig på angrep. Dette er fordi byen selvfølgelig også er hjemsted for forskjellige andre dødelige og farlige skapninger, inkludert Trogs og mer.

Men forresten, The Pitt er ikke alt som har kommet til Fallout 76 i det siste, ettersom Season 10 - Red Rocket Presents: The City of Steel også er sluppet, og har med seg mange nye godbiter og kosmetiske gjenstander å låse opp. Og hvis alt dette ikke er grunn nok til å være begeistret, arrangerer Bethesda en Free Play Week for Fallout 76 de kommende dagene (starter i dag) samt masse annet i forbindelse med 25-årsjubileet for serien.

Så surf gjerne innom vår GR Live-side fra kl. 16.00 i dag for å se oss utforske Appalachene og The Pitt. Og siden det er gratis å spille, kan du hoppe inn selv for å se hvordan onlinerollespillet har endret seg gjennom årene siden debuten i 2018.

Sjekk ut lanseringstraileren for The Pitt nedenfor for å se hva utvidelsen bringer.