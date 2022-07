Klokken 16 på GR Live: Garden Story

HQ

Til tross for å ha vært ute på PC en stund, var det først nylig at Picograms bedårende eventyrspill Garden Story debuterte på Xbox og Game Pass, og i den forbindelse fant vi ut at det var en perfekt anledning til å sjekke ut det fargerike spillet og hjelpe druehovedpersonen med å forsvare The Grove fra den invaderende Rot.

For å sjekke ut hvordan dette spillet fungerer er det bare å komme innom vår GR Live-side fra klokken 16 for å se dagens vert, Rebeca, spille den første timen av eventyret. I mellomtiden kan du sjekke ut traileren for Garden Story nedenfor for å få en ídé om hva som er i vente.