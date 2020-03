Klokken 16 pÃ¥ GR Live: Ghost Recon: Breakpoint med Sam Fisher

Ghost Recon: Breakpoint ble lansert i fjor og fikk mildt sagt en litt lunken mottakelse, som gjorde at Ubisoft gikk tilbake til tegnebordet for å gjøre noen endringer....

For to år siden fikk Ubisoft mange sine forhåpninger oppe da Sam Fisher fra Splinter Cell-serien plutselig dukket opp i et nytt oppdrag til Ghost Recon: Wildlands. Folk...

Ghost Recon: Breakpoints snuoperasjon starter om tre uker

den 5 mars 2020 klokken 19:56 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

For omtrent to uker siden bestemte Ubisoft seg for å utsette den store Ghost Recon: Breakpoint-oppdateringen de har lovet vil gjøre spillet mye bedre. Dette for å faktisk...