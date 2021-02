Klokken 16 på GR Live: Ghosts 'n Goblins Resurrection

Du ser på Annonser

Vi runder av uken ved å ta en kikk på Ghosts 'n Goblins Resurrection, en tittel som prøver å revitalisere den klassiske Capcom-serien. Det er det første skikkelige Ghost n' Goblins-spillet siden 2006, og det tilføyer nye ting som flere vanskelightesgrader for å gjøre det notorisk vanskelige spillet litt mer overkommelig.

For å se oss kjempe oss gjennom de to første timene av spillet, kom innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang. Hold øynene åpne for en anmeldelse snart.