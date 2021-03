Du ser på Annonser

Vi har en spesiell livestream planlagt for dere i dag, da vi skal spille den nye action-rogueliken Gods will Fall sammen med dets "lead designer" Mark Wherret. Gods Will Fall tilbyr heftig "hack and slash"-action der du skal kjempe for å redde tre forskjellige riker fra nådeløse guders styre.

For å se oss begi oss ut på dette eventyret sammen med Mark Wherret, kom innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi skal spille gjennom de første to timene.