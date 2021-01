Klokken 16 på GR Live: Helheim Hassle

Du ser på Annonser

PlayStation 4 mottok enda et kvalitets indiespill forrige uke, da Helheim Hassle ble sluppet på plattformen etter å ha vært tilgjengelig på PC, Switch og Xbox One siden sommeren. Denne merkelige platformeren skiller seg ut fra mengden da du her skal løse puzzles med den nylig avdøde protagonistens avkappede armer og ben. Det er et humoristisk spill som byr på mange grove vitser og som stadig bryter den fjerde veggen.

Vi dedikerer dagens livestream til PS4-utgaven og kommer til å spille de første to timene på vår GR Live-side fra klokken 16. Du fonner oss også på Facebook, YouTube og Twitch.