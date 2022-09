Klokken 16 på GR Live: Little Orpheus

Til tross for at det har vært en mobiltittel i ganske lang tid, debuterte The Chinese Rooms Little Orpheus først på PC og konsoller nylig. Indie-action-eventyrspillet har...

Little Orpheus håper å ikke støte folk med lansering i september

den 16 august 2022 klokken 20:45 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Like før den planlagte lanseringen i mars bestemte Dear Esther- og Everybody's Gone to the Rapture-skaperne i The Chinese Room seg for å utsette PC- og konsoll-utgavene...