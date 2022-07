Klokken 16 på GR Live: Løping og skyting i Project Warlock II

Etter forrie ukes mange spillanseringer, er denne uken i stor grad fremhevet av Xenoblade Chronicles 3 i slutten av uken. Derfor har vi bestemt oss for å fokusere på en tittel som inntok Early Access for en stund siden i dagens livestream, Project Warlock II.

Det er designet som et retro-inspirert skytespill og ber spillere om å løpe og skyte gjennom horder av demoner og andre fiender, med fet heavy metal-musikk i bakgrunnen, for å lage et spill som kan minne en del om Doom 64.

For å se spillet i aksjon er det bare å komme innom vår GR Live-side klokken 16 der Rebeca skal spille den første timen av det. I mellomtiden anbefaler vi å sjekke ut traileren under for en idé om hva vi har i vente.