Klokken 16 på GR Live: Maquette

Det er ukas siste GR Live-sending, og denne gangen skal vi sjekke ut Graceful Decays fysikkbaserte puzzlespill Maquette (som for øvrig er gratis for PS Plus-medlemmer denne måneden). Dette indieprosjektet byr på en historie om paret Kenzie og Michael (spilt av kjendisparet Bryce Dallas Howard og Seth Gabel) som går igjennom både opp- og nedturer gjennom dette unike eventyret.

Er du interessert kan du komme innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi skal spille to timer av Maquette for å se hva slags utfordrende fysikkbaserte puzzles det har å by på.