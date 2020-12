Klokken 16 på GR Live: Monster Sanctuary

Du ser på Annonser

Monster Sanctuary gikk ut av Early Access tidligere denne måneden, og for oss var det kjærlighet ved første blikk. Den pikselerte tittelen spiller som ingen andre titler vi har spilt før, da den kombinerer Pokémon-aktige mekanikker med plattforming og metroidvania-elementer. Monster Sanctuary byr også på mye dybde med oppgraderingsmuligheter for utstyret og ulike ferdighetstrær for alle de forskjellige monstrene.

I dagens livestream feirer vi lanseringen av spillet ved å spille gjennom de første to timene på vår GR Live-side fra klokken 16. Du finner oss også på Facebook, YouTube og Twitch.