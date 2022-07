Klokken 16 på GR Live: Nådeløse valg i As Dusk Falls

HQ

I går var en god dag for gamere denne måneden, siden det ikke bare var lanseringsdatoen for Stray, men vi fikk også Hot Wheels-utvidelsen til Forza Horizon 5 og det historiedrevne eventyret As Dusk Falls.

Sistnevnte er tilgjengelig nå på både PC og Xbox, og er også vårt fokus i dagens GR Live, hvor Rebeca skal utforske hvordan denne historien - som dreier seg om et ran som går galt - påvirker karakterene som er involvert.

For å sjekke ut den første timen av As Dusk Falls med Rebeca, besøk vår GR Live-hjemmeside klokken 16 når vi setter i gang. Sjekk også ut traileren under.