Klokken 16 på GR Live: Ooblets

Som du sikkert har fått med deg streamer vi hver uke dag (og i spesielle anledninger i helgene) her på Gamereactor, for å vise frem diverse spill, gamle og splitter nye, og i dag er intet unntak. Denne gangen skal vi sjekke ut Glumberlands debut-spill Ooblets som er en bedårende livssumlator med et minst like bedårende navn, og vi er sikker på at det alene vil gjøre dagen bedre for de som holder seg hjemme i disse dager.

Lyst til å bli med? Besøk vår liveside fra klokken 16 når vi setter i gang.