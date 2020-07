Klokken 16 på GR Live: Rogue Company

Du ser på Annonser

Utvikleren First Watch Games og utgiveren Hi-Rez Studios satte i gang en lukket beta for multiplayerspillet Rogue Company nylig, som man kan kjøpe tilgang til nå før spillet blir free-to-play etter hvert på PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One. Hvis du er usikker på om du har lyst til å betale for tilgang kan du sjekke ut spillet først når vi skal spille det i dagens livestream.

Hvis du selv vil se spillet i aksjon kan du besøke vår liveside fra klokken 16 når vi setter i gang.