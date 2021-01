Klokken 16 på GR Live: Rogue Companys nye Wingman-modus

Du ser på Annonser

Med en ny sesongbasert struktur, et nytt ranking-system og et nytt Battle Pass klare for å debutere snart, ser 2021 ut som et stort år for free-to-play-skytespillet Rogue Company. Den første nye tilføyelsen i spillet i 2021 var en ny 2v2 Wingman-modus, og denne ankom tidligere denne måneden. Denne modusen setter virkelig ferdighetene dine på prøve, da søkelyset hovedsakelig er på deg og din partner, og du kan ikke trekke deg tilbake og avhenge av lagkameratene dine heller.

I dagens livestream skal Dóri sjekke ut denne modusen og vil dele sine tanker om hva den bringer. For å få med deg streamen kan du besøke vår GR Live-side fra klokken 16, eller få den med deg via Facebook, YouTube eller Twitch.