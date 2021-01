Du ser på Annonser

Det er fredag og tid for en ny GR Live-stream. I dag tar vi en titt på oppfølgeren til det ikoniske Super Meat Boy, nemlig Super Meat Boy Forever. Med et litt annerledes design enn originalen er denne auto-runneren like nådeløst som det er hurtig.

Du kan følge streamen på vår liveside om litt når vi setter i gang klokken 16 for å spille i to timer.