Vi sparker i gang ukas streaming-opplegg ved å ta en kikk på Taxi Chaos, en slags åndelig oppfølger til Crazy Taxi-serien. Her skal du, som i Crazy Taxi, få passasjerene til sine destinasjoner så fort som overhodet mulig ved å kjøre som et svin gjennom trafikkerte veier, denne gangen i en fargerik New York-inspirert by.

For å se oss spille de to første timene av spillet kan du besøke vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.