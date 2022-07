HQ

Vi inntar helgen med stil ved å avslutte ukas runder med GR Live-sendinger med en titt på Gummy Cats tegnede simulatorspill Bear and Breakfast. Her får vi bygge og drive vår egen bed & breakfast i skogen som bjørnen Hank.

De virker som et herlig konsept, og derfor skal vår britiske kollega Ben spille den første timen på vår GR Live-side fra klokken 16. I mellomtiden kan du sjekke ut traileren for Bear and Breakfast nedenfor for å få en idé om hva vi har i vente.