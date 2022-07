Klokken 16 på GR Live: Vi kjemper med lys i Eyes in the Dark

For et par uker siden lanserte utvikler Under the Stars sitt action-roguelike-spill Eyes in the Dark. Det er en tittel med en monokromatisk svart-hvitt kunststil der premisset er å bruke lys for å kjempe mot mørket som har overtatt det skumle Bloom Manor-huset.

Med et arsenal av oppgraderinger å låse opp og forskjellige skremmende skapninger å beseire, skal vi sjekke ut Eyes in the Dark i dagens GR Live, hvor Rebeca er dagens vert og skal spille den første timen av eventyret.

Kom innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang om du har lyst til å få det med deg.