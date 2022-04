HQ

Ny uke og fortsatt påskehelg! Selv om det er fridag er vi klare for en ny GR Live-sending senere i ettermiddag og vi starter uka med å rette oppmerksomheten mot Studio Voyagers og IguanaBees nylig lanserte puzzleplatformer What Lies in the Multiverse.

Det beskrives som et puzzlespill med baner som blir stadig mer bisarre takket være muligheten til å bytte dimensjoner med et knappetrykk. Rebeca er vert i dag og spiller What Lies in the Multiverse klokken 16 på vår GR Live-side. Ses vi?