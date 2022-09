Steelrising er det neste spillet fra Spiders Studio, som startet med å bli universalt hånet for spill som Bound by Flame, men som senest ga oss Greedfall som fikk langt...

Greedfall-skaperne serverer Steelrising-gameplay

den 6 juli 2021 klokken 19:49 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

364 dager har gått siden Bound by Flame-, The Technomancer- og Greedfall-utviklerne i Spider Studio annonserte at de lager et spill satt i en spesiell tolkning av den...