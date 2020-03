GTFO ble lansert på slutten av fjoråret, og vi gleder oss til å spille den nye Infection-oppdateringen som kommer den 31. mars.

Vi får en sniktitt på de nye utfordringene som kommer til spillet med støtte fra utviklerne i dagens GR Live. Dóri og Lisa slår seg sammen med to utviklere fra 10 Chambers Collective for et dødelig eventyr under overflaten.

Hvis du vil se GTFO i aksjon og er nysgjerrig på hvordan teamet klarer seg, kan du besøke vår GR Live-side fra klokken 16.