Klonoa Phantasy Reverie Series kommer også til PC, PlayStation og Xbox på lanseringsdagen

Da Klonoa Phantasy Reverie Series, en remastret samling av både Klonoa: Door to Phantomile og oppfølgeren Klonoa 2: Lunatea's Veil, ble annonsert i februar under en Nintendo Direct ble det bekreftet at det skulle komme til Switch 8. juli. Det ble også bekreftet til andre plattformer, men den gang ble ikke datoen for disse avslørt, og vi regnet dermed med at en senere dato ville gjelde for disse. Men vi tok visst feil.

Etter en tweet fra Bandai Namco vet vi nå at spillet nemlig slippes på PC, PlayStation og Xbox på samme dag som Switch. Hvorfor denne informasjonen tok mer enn to måneder å avsløre aner vi ikke. Men det er jo fint at det ikke blir noen ekstra ventetid for de med andre konsoller enn Switch. Ser du frem mot Klonoa Phantasy Reverie Series?