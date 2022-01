Knives Out 2 skal visst komme til Netflix høsten 2022

HQ

Litt over to år har gått siden Rian Johnson og kompani bekreftet at en oppfølger til Knives Out hadde blitt godkjent, men det gikk litt tregt i starten. Heldigvis kom Netflix på banen i fjor, noe som første til at filmingen begynte som smått forrige sommer. Denne har tydeligvis gått relativt greit for seg selv under pandemien.

Vanligvis veldig pålitelige Variety hevder at Knives Out 2 skal ha premiere på Netflix og kinoer en gang i høst, så selv om Netflix offisielt sier at filmen har fått en dato enda høres det ut som om ventetiden ikke blir altfor lang om med mindre pandemien plutselig tar seg ekstremt opp igjen.